CSGT Đồng Nai truy bắt 2 nghi can trộm tài sản trong đêm

Trưa 7-8, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao Lê Văn Thương (34 tuổi) và Vũ Văn Dậu (28 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Linh, Bình Thuận) cho Công an huyện Định Quán để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Hai nghi can bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an Đồng Nai, trên đường tuần tra đến cầu La Ngà (quốc lộ 20) phát hiện hai nghi can đang cạy cửa xe đầu kéo container 50LD-144.17.

Khi bị phát hiện, các nghi can đã lên xe máy tẩu thoát trên tuyến quốc lộ 20. Cùng lúc này, Công an xã Phú Ngọc và Công an xã La Ngà đang kiểm tra kiểm soát địa bàn đã phối hợp lực lượng tuần tra CSGT truy bắt đến địa bàn xã Phú Ngọc thì bắt được hai nghi can.

Được biết hai nghi can này thường xuyên cạy cửa, dùng khóa vạn năng bẻ khóa cửa xe ô tô đậu hai bên đường dọc tuyến quốc lộ 20, quốc lộ 1A (liên tỉnh) và các tuyến tỉnh lộ khác.

Cả hai nghi can đều có tiền án về tội trộm cắp.