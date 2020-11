Cướp giật tông xe người đi đường khi bị đặc nhiệm truy đuổi

Ngày 25-11, Công an phường 12, quận 10, TP.HCM vừa tiếp nhận Đặng Văn Hảo (30 tuổi, quê Bạc Liêu) cùng tang vật trong vụ cướp giật tài sản do Đội hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh hình sự (PC02, Công an TP.HCM) bàn giao.



Hảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trưa ngày hôm trước, Hảo chạy xe máy lòng vòng trên các tuyến đường ở quận 10 để tìm người sơ hở cướp giật.

Nam thanh niên chạy đến đường Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10) thì áp sát, giật sợi dây chuyền của cô gái.

Phát hiện vụ việc, trinh sát thuộc Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3) truy đuổi, không để nghi phạm tẩu thoát.



Tang vật bị công an thu hồi. Ảnh: CA

Bị truy đuổi, Hảo chạy xe máy tốc độ cao trên nhiều tuyến đường và lạng lách, đánh võng.

Đến đường Lê Quang Sung, quận 6 (cách vị trí ban đầu khoảng 5 km), Hảo va chạm với xe máy người dân và ngã xuống đường bị khống chế sau vài bước bỏ chạy bộ.

Người này được xác định có tiền sự cai nghiện ma túy.