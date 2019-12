Đã bắt được kẻ hiếp dâm bé gái 9 tuổi rồi mang dao bỏ trốn

Chiều 23- 12, Cơ quan công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Văn Hạnh (44 tuổi, trú xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Bị ca Nguyễn Văn Hạnh.

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều 6-12, khi cháu Ng.Th.H. (9 tuổi, trú huyện Tân Kỳ) đang chăn dê một mình trên đồi núi thì bị một người đàn ông bế vào vườn ngô giở trò đồi bại.

Lúc đó, cháu H. đã khóc lớn, van xin và kêu cứu, nhưng do vườn ngô khuất vắng, ít người qua lại, không có người nào biết để cứu cháu H. Sau khi hiếp dâm, cháu H. bị đe dọa "không được nói với ai". Đến tối về, mẹ của cháu H. thấy con có biểu hiện lạ nên đã gắng hỏi và cháu H. kể ra sự việc trên. Tuy nhiên, cháu H. còn ít tuổi, sợ hãi nên không nắm được hình dáng, đặc điểm và lai lịch, nhân thân của kẻ yêu râu xanh trên.

Chị Tr.Th.N. (mẹ của cháu H.) đã làm đơn trình báo lên Công an huyện Tân Kỳ. Nhận được thông tin, Công an huyện Tân Kỳ đã đưa cháu H. đi giám định pháp y và tung hàng chục cán bộ, chiến sĩ vào cuộc điều tra.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là Hạnh, nhưng Hạnh đã mang theo một con dao bỏ trốn khỏi nhà. Sau bốn ngày ba đêm bám trụ địa bàn, mai phục, cảnh sát đã bắt giữ được Hạnh khi Hạnh đang lẫn trốn trong núi rừng sâu.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, Hạnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị can Hạnh đã có một tiền án về tội cắp tài sản.