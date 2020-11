Đã bắt nghi can giết người phân xác trong valy tại quận 7

Sau hơn 12 giờ lẩn trốn, nghi can gây ra án mạng tại quận 7 rồi phân xác, giấu trong valy đã bị công an bắt giữ.



Sáng cùng ngày, Công an quận 7 ra thông báo truy tìm nghi phạm.

Vào lúc 14 giờ 30, nguồn tin PLO xác nhận, Công an TP.HCM đã bắt giữ Jeong In Cheol, 35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc tại chung cư Masteri Thảo Điền, quận 2.

Jeong In Cheol là nghi phạm được xác định đã giết chết một người đàn ông Hàn Quốc tại một căn nhà ở khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7.

Jeong In Cheol cũng chính là giám đốc một công ty và là bạn của nạn nhân.

Trước đó, tối 27-11, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, clip được cho là phát hiện một thi thể người để trong valy, cạnh đó là các dụng cụ cưa, kìm trợ lực tại căn nhà thuộc một khu dân cư ở quận 7, TP.HCM khiến dư luận xôn xao.



Đến trưa 28-11, hiện trường vẫn đang được phong tỏa. Ảnh: TS

Vụ việc sau đó được trình báo lên Công an phường Tân Hưng, ngay sau đó Công an quận 7 và Công an TP.HCM cũng nhanh chóng tới hiện trường, trực tiếp khám nghiệm và thu thập chứng cứ.

Theo ghi nhận của PLO, đến trưa 28-11 công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Đồng thời, Công an quận 7, TP.HCM đã ra thông báo truy tìm ông Jeong In Cheol, 35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc để phục vụ công tác điều tra.

Hiện phía Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận 7 và cơ quan lãnh sự Hàn Quốc nhằm mở rộng điều tra, làm rõ vụ án mạng.