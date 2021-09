Ngày 2-9 Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cho biết Công an huyện vừa phối hợp với công an xã Tân Thạch mời làm việc với bà HTL (50 tuổi, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre).

Việc này nhằm xác minh việc bà L. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận cho rằng "UBND xã Tân Thạch không lo cho dân được 1 hột gạo", "cán bộ xã Tân Thạch chỉ lo cho gia đình của cán bộ xã".



Chính quyền và ngành chức năng xã Tân Thạch quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng xanh. Ảnh: ĐH

Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan chức năng trong danh sách ký nhận tiền, quà của UBND xã Tân Thạch có tên bà L.

Qua làm việc bà L. thừa nhận từ khi giãn cách xã hội đến nay gia đình bà đã được nhận từ chính quyền địa phương 10 kg gạo, 300.000 đồng và hai lần nhận rau quả...



Khi cán bộ xác minh hỏi "cán bộ xã chỉ lo cho gia đình cán bộ xã" là ai thì L. trình bày là do bà tự nghĩ ra.

Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của bà L. theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020.

Hiện công an đang làm hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm của bà L.