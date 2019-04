Đã xác định người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy quận 4

Nói về vấn đề liệu người đàn ông này có bị phạt 200.000 đồng như vụ việc nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy ở Hà Nội, nguồn tin cho hay phạt hành chính 200.000 vì đó là người lớn. “Tính chất vụ việc ở quận 4 khác, nạn nhân lần này là bé gái, trẻ em là đối tượng được pháp luật đặc biệt bảo vệ. Công an đang điều tra làm rõ”, nguồn tin cho hay.



Hình ảnh cắt từ clip.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, chiều 2-4 trên mạng xã hội xuất hiện clip bé gái bị người đàn ông sàm sỡ trong thang máy ở quận 4. Hình ảnh từ clip cho thấy thời điểm này có một bé gái và một người đàn ông cùng bước vào thang máy. Khi bước vào, mỗi người đứng một góc riêng. Nhưng ngay sau khi cửa thang máy đóng lại, người đàn ông liền tiến lại gần ôm hôn bé gái. Không chỉ dừng lại ở đó, người này còn có hành động sàm sỡ ở những điểm nhạy cảm của bé gái này.

Trước cách cư xử của gã đàn ông trên, bé gái bước vội đến đứng trước cửa thang máy. Tuy nhiên, gã đàn ông này vẫn cố tình kéo bé gái về phía mình. Ngay khi cánh cửa thang máy mở, bé gái vội chạy nhanh ra ngoài, suýt té.

Trao đổi với Phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Phạm Xuân Thao (Phó trưởng Công an quận 4) cho biết công an quận 4 đã nhận thông tin từ mạng xã hội. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại chưa có người dân tới trình báo vụ việc trên. “Chúng tôi đang tiến hành rà soát và sẽ thông tin ngay khi có kết quả”, Phó trưởng Công an quận 4 nói.