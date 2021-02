Đắk Nông ‘mạnh tay’ xử lý vi phạm nồng độ cồn, mua bán pháo nổ

Ngày 19-2, đại diện Công an tỉnh Đắk Nông, cho hay thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công an tỉnh Đắk Nông đã liên tiếp phát hiện và xử lý hàng ngàn vụ vi phạm về giao thông, nhất là về nồng độ cồn và tàng trữ, mua bán pháo nổ.



CSGT Đắk Nông tăng cường tuần tra, xử lý đối với các trường hợp có vi phạm. Ảnh: QM

Trong 15 ngày đầu tháng 2-2020, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, lập biên bản hơn 1.200 trường hợp vi phạm (296 ô tô, 921 mô tô), tạm giữ 134 phương tiện và gần 800 giấy tờ các loại. Trong đó, ra quyết định xử phạt tại chỗ đối với hàng chục trường hợp.

Đối với việc thực hiện chuyên đề về xử lý vi phạm nồng độ cồn, cảnh sát đã phát hiện và lập biên bản 38 trường hợp, ra quyết định xử phạt với 45 trường hợp và tạm giữ 38 mô tô. Ngoài ra, công an Đắk Nông còn ra quyết định xử lý 142 trường hợp (tước GPLX 11 trường hợp) về vi phạm tốc độ; xử phạt bốn trường hợp do chở quá tải.

Cơ quan Công an cũng phát hiện, bắt và xử lý 14 người chế tạo, vận chuyển, tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép, thu giữ hơn 100 kg pháo nổ các loại, 170 quả pháo, 57 dây cháy chậm, 1 kg tiền chất. Đặc biệt, có 13 trường hợp sử dụng pháo nổ trái phép trong đêm giao thừa bị lực lượng công an phát hiện và xử lý.



Xử lý nhiều vụ việc liên quan đến mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ. Ảnh: Q.MINH

Cũng trong thời gian trên, lực lượng Công an Đắk Nông đã khởi tố bốn vụ (năm bị can) về tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng của nhiều nạn nhân. Đấu tranh mở rộng chuyên án, lực lượng công an đã triệt phá đường dây sử dụng, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, khởi tố thêm 13 bị can (đến nay đã khởi tố tổng cộng 52 bị can); phát hiện và xử lý nhiều vụ liên quan đến hủy họa rừng, ma túy…

Cùng với đó, Công an các cấp đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Qua đó, đối chiếu thông tin dân cư đối với hơn 30.000 trường hợp; làm các thủ tục cấp căn cước công dân cho 560 trường hợp...