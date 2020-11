Đâm chết người ở Nghệ An rồi chạy trốn ra Hà Nội

Ngày 24-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Tuấn (38 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Phạm Ngọc Thắng (31 tuổi, trú xã Nghi Kim).



Nghi phạm Nguyễn Duy Tuấn bị bắt và đưa về Nghệ An. Ảnh: CTV

Qua điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 21-11, anh Thắng cùng nhóm bạn đến hát tại quán karaoke Nghi Ân Club (thuộc xã Nghi Ân, TP Vinh). Tại đây, anh Thắng có mâu thuẫn với chị Phạm Thị H. (25 tuổi, trú xã Hưng Công, huyện Bình Lục, Hà Nam).

Giữa anh Thắng và chị H. có xô xát và anh Thắng dùng tay tát vào mặt chị H.

Chị H. khóc, chạy ra quầy lễ tân của quán gọi điện cho bạn trai là Tuấn. Nghe xong điện thoại, Tuấn chạy đến quán karaoke và hỏi “ai tát H.”, rồi bất ngờ rút dao bấm gây thương tích vào vùng đùi anh Thắng.

Bị đâm, anh Thắng bỏ chạy vào phía trong quán nhưng Tuấn vẫn chạy theo dùng dao đâm tiếp vào vùng lưng anh Tuấn.

Anh Thắng sau đó được mọi người đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong.

Riêng Tuấn sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan công an TP Vinh cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc. Tuấn bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP Hà Nội.