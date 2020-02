Đăng tin giả trên Facebook, bị phạt hơn 37 triệu đồng

Ngày 19-2, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết đã ra quyết định xử phạt ba người vì đăng tải thông tin trên mạng Facebook sai sự thật, gây hoang mang dư luận.



Một trong ba người bị cơ quan công an mời đến làm việc. Ảnh: CACC

Theo đó, ba người bị xử phạt gồm NMT (21 tuổi), TNH (23 tuổi) và TMQ (31 tuổi) với tổng số tiền bị xử phạt là 37,5 triệu đồng (mỗi người 12,5 triệu đồng).

Ngoài ra, công an cũng tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm là hai điện thoại di động và một máy tính bảng.

Tại cơ quan công an, cả ba đều thừa nhận do muốn câu like và thể hiện bản thân nên đã dùng những hình ảnh của các cơ quan chức năng, tự nghĩ ra các nội dung sai sự thật rồi đăng tải lên Facebook để nói xấu, bôi nhọ và xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Công an đã yêu cầu cả ba người phải gỡ những thông tin sai sự thật trên trang cá nhân xuống, đồng thời viết cam kết không tái phạm.