Đau lòng: Cha 80 tuổi dùng dao 'dạy' con trai

Ngày 10-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đang phối hợp cùng nhiều lực lượng công an tỉnh điều tra vụ án mạng xảy ra tại bản Bà, xã Hữu Kiệm (huyện miền núi Kỳ Sơn).

Vụ án trên xảy ra khoảng 22 giờ đêm 9-6, nạn nhân là Lô Văn Vông (47 tuổi, trú bản Bà, xã Hữu Kiệm). Nghi phạm là ông Lô Văn Viên (80 tuổi)- bố của anh Vông.

Thời điểm trên, hai cha con họ đi uống rượu về rồi mâu thuẫn, cãi nhau. Ông Viên cho rằng con trai hỗn láo và trong lúc tức giận đã dùng dao để “dạy” con trai.

Hậu quả, anh Vông bị thương nặng, được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng có vết chém ở thái dương và không qua khỏi.

Hiện thi thể anh Vông đang để ở nhà tang lề BV Đa khoa huyện Kỳ Sơn cơ quan chức năng làm thủ tục khám nghiệm tử ti.

Được biết, anh Vông chưa lập gia đình...