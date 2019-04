Diễn viên nghiệp dư bị bắt khi đang sử dụng ma túy

Ngày 3-4, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an TP Phúc Yên vừa kiểm tra, phát hiện bắt giữ nhóm nghi can có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn phường Trưng Trắc.



Nhóm thanh niên trong đó có "Cu thóc" bị bắt quả tang sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đó, khoảng 17 giờ 45 ngày 31-3, công an kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke nói trên, phát hiện tại phòng 5, tầng 2 có 9 nghi can gồm 5 nam và 4 nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ một đĩa sứ màu trắng trên mặt đĩa có bám dính chất tinh thể màu trắng (các nghi can khai nhận là ma túy tổng hợp đã sử dụng) cùng nhiều tang vật liên quan.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, các nghi can được đưa về trụ sở Công an TP Phúc Yên để test nhanh với chất ma túy. Kết quả có 8/9 nghi can dương tính với chất ma túy. Các nghi can này đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc.

Đáng chú ý, trong số những người bị xử lý về hành vi sử dụng ma tuý có Huỳnh Tuấn A. (22 tuổi) – nam diễn viên nghiệp dư mới nổi gần đây.