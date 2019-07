Điều tra nhóm người đến miền Tây cho vay lãi nặng

Ngày 5-7, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã lập hồ sơ điều tra đối với Trương Văn Quang (34 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) và Đào Mạnh Cường (38 tuổi, ngụ TP. Hà Nội) cùng 12 nghi phạm khác ngụ tại Tiền Giang, Thái Nguyên, Nghệ An, TP Hải Phòng, TP. Hà Nội về hành vi cho vay lãi nặng.





Hàng loạt giấy tờ công an thu giữ từ các đối tượng cho vay nặng lãi.

Theo đó vào khuya 26-6, Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra căn nhà số 100 Nguyễn Minh Đường (xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho), phát hiện Quang, Cường cùng 12 nghi phạm đang lưu trú.

Lực lượng Công an tạm giữ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay, gồm: 583 các loại giấy tờ CMND, 321 giấy biên nhận tiền với số tiền hơn 1 tỉ đồng, 2.531 card quảng cáo, 1.360 tờ quảng cáo với các nội dung “hỗ trợ tài chính, không cần thuế chấp”...



Qua làm việc, Quang và Mạnh khai nhận, vào cuối năm 2017 Quang và Mạnh cùng với một nhóm người từ các tỉnh, thành phố phía Bắc đến thuê nhà tại TP Mỹ Tho hoạt động cho vay. Sau đó, nhóm của Quang và Mạnh chuyển đến thuê nhà tại xã Đạo Thạnh và tiếp tục hoạt động cho vay tại Tiền Giang, Bến Tre và Long An, với số tiền cho vay từ 1 đến 12 triệu đồng, lãi suất 20%.



Công an đã làm việc với chị T.K.Y. (ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) là người vay của Cường 2,4 triệu đồng phải thuế chấp sổ hộ khẩu, CMND. Chị Y. viết giấy biên nhận 2,4 triệu đồng nhưng chỉ được nhận 1,8 triệu đồng và góp trong 24 ngày, mỗi ngày 100.000 đồng (lãi suất hơn 41,4%/tháng).



Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.