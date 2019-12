Đồng Nai: Hàng trăm cảnh sát trang bị súng bao vây bệnh viện

Đến 20 giờ ngày 21-12, hàng trăm cảnh sát vẫn bao vây nhiều vòng tại bệnh viện tư nhân Đa khoa Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đông Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, một số người được cho dân “anh chị” đến Bệnh viện Tâm Hồng Phước để đòi tiền chủ bệnh viện và khống chế một số người bên trong.







Công an bao vây bệnh viện tư nhân Tâm Hồng Phước. Ảnh: VH.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Đồng Nai cùng hơn 100 cảnh sát Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ (Bộ Công an) được trang bị mặc áo giáp, súng cùng công an tỉnh Đồng Nai bao vây Bệnh viện Tâm Hồng Phước. Hàng chục người mặc áo sắc phục cảnh sát vào bên trong bệnh viện làm việc.

Một số lực lượng công an cũng vao vây căn biệt thự cách bệnh viện Tâm Hồng Phước khoảng 200m. Bên trong công an làm việc chủ nhà.

Hiện PLO tiếp tục cập nhật thông tin.