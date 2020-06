Dụ con nợ từ TP.HCM lên Gia Lai để bắt giữ

Ngày 10-6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ Phạm Quỳnh Lâm, Phạm Gia Cường (35 và 42 tuổi, cùng quê Bình Định) để điều tra rõ hành vi bắt giữ, giam người trái pháp luật.



Ảnh minh họa

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh nhận được đơn trình báo về việc anh L. (trú phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) bị một số người lạ bắt và giam giữ tại Gia Lai từ ngày 28-5.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an huyện Đak Pơ, Công an thị xã An Khê sau đó tìm ra dấu vết L. Khi lực lượng chức năng tới, người này đang bị giam giữ tại nhà kho của Công ty sản xuất đá Đ.M thuộc xã An Phú, huyện Đak Pơ.

Tại cơ quan công an, Lâm và Cường khai do mâu thuẫn nợ nần trong kinh doanh nên Cường đã giả làm khách hàng dụ dỗ anh L. lên Gia Lai để bắt giữ.

Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.