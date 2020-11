Được hoãn thi hành án, 'nữ quái' tiếp tục mua bán ma túy

Ngày 5-11, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Phan Thị Mỹ Liên (32 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, An Giang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, trưa 4-11, lực lượng Công an huyện Chợ Mới tiến hành kiểm tra nơi ở của Liên ở khu vực ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ba bọc ma túy đá, tổng trọng lượng 26 gam cùng hơn 120 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Liên khai mua số ma túy trên một người lạ mặt tên Bình về phân lẻ bán lại cho các con nghiện kiếm lời.



Phan Thị Mỹ Liên. Ảnh: QM



Số ma túy công an thu giữ tại nơi ở Liên. Ảnh: QM

Trước đó năm 2017, Liên bị tuyên phạt 6 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy tuy nhiên được tạm hoãn thời gian chấp hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Nhằm trốn tránh thi hành án, Liên tiếp tục sinh con nhỏ và mua bán ma túy.