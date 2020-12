Rạng sáng 15-12, ghe chở đất biển số Long An, tải trọng 45 tấn do anh Nguyễn Văn Long (50 tuổi, ngụ Cần Đước, Long An) điều khiển di chuyển trên sông Sài Gòn theo hướng về Củ Chi. Trên ghe ngoài anh Long còn có vợ là chị Mai Thị Ven (46 tuổi).



Khi ghe đến khu vực dưới chân cầu Bình Phước thì va chạm với một sà lan không rõ biển số chạy hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến ghe bị chìm, người phụ nữ mất tích. Anh Long hốt hoảng cứu vợ nhưng nước lớn, trời tối nên bất lực.

Qua ghi nhận lời khai, công an xác định sà lan tự hành có ca bin sau lái màu trắng, thân vỏ màu xanh (không rõ biển số) và không chở hàng.

Phòng Cảnh sát Đường thủy sau đó cử đơn vị ra hiện trường, phối hợp với Công an quận 12, TP.HCM cùng các bên liên quan ghi nhận, tìm người mất tích.

Đơn vị này cũng phát đi thông báo để truy tìm chiếc sà lan có liên quan để phục vụ điều tra.

Theo một đại diện CSGT đường thủy, vụ va chạm có thể do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát khi trời tối, tầm nhìn hạn chế.