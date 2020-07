Gia đình yêu cầu khởi tố cán bộ nhà tạm giữ huyện Vĩnh Cửu

Ngày 23-7, chị Lại Hồng Diễm (ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), cho biết gia đình vừa nhận thông báo của Thanh tra công an tỉnh Đồng Nai về nội dung chuyển đơn yêu cầu khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng sang cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ.



Công an huyện Vĩnh Cửu, nơi xảy ra sự việc.

Như PLO đã thông tin, ngày 6-12-2019, em trai chị Diễm là Lại Hồng Dân (29 tuổi) có biểu hiện không bình thường gây thương tích vào tay một người đi đường. Ngay sau đó, Dân bị Công an huyện Vĩnh Cửu ra quyết định tạm giữ.

Đến 8-12-2019, quản giáo trực nhận được tin báo của các can phạm chung phòng về việc Dân mặt tái nhợt, người lạnh nên đưa đi cấp nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

Điều tra ban đầu, những người cùng buồng giam với Dân khai nhận có hành vi dùng chân, tay đánh vào người của Dân. Cơ quan công an đã khởi tố nhóm người đánh chết Dân về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Tuy nhiên, chị gái của nạn nhân cho PV biết, khi làm việc cơ quan công an đã hỏi “tại sao Dân bị những người giam cùng phòng đánh suốt hai ngày (theo camera ghi lại) mà công an lại không hề biết? Lúc này, một cán bộ công an cho rằng do là hai ngày cuối tuần nghỉ nên vắng người trực”.

Chị Diễm cho rằng công an thiếu trách nhiệm nên đã để các can phạm cùng phòng đánh đập Dân suốt hai ngày đến tử vong.

Chính vì vậy, gia đình đã làm đơn gửi Ban giam đốc công an tỉnh, VKSND tỉnh Đồng Nai yêu cầu khởi tố những cán bộ quản giáo, lãnh đạo công an huyện Vĩnh Cửu đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.