Giả người của Bộ Công an lừa tiền 'chạy' giấy tờ

Ngày 25-9, Công an thị xã Kinh Môn, Hải Dương cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã đã khởi tố Ngô Gia Thứ (26 tuổi, trú huyện Kim Thành) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ được xác định là giả danh cán bộ công tác tại Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của người dân khu vực Kinh Môn.



Công an thị xã Kinh Môn làm việc với Ngô Gia Thứ làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 14-9, Công an thị xã Kinh Môn đã triệu tập Ngô Gia Thứ để xác minh, điều tra về việc nhiều người dân tố cáo Thứ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kiểm tra đồ vật Thứ mang theo, công an phát hiện bên trong có 1 bộ quân phục cảnh sát gắn quân hàm đại uý, giày, tất công an, 1 khoá số 8, 3 máy bộ đàm, 1 vật giống súng ngắn, cùng ảnh thẻ chụp Thứ mặc quân phục cảnh sát.

Bước đầu, công an làm rõ từ năm 2016 tới nay, Thứ đã lợi dụng các mối quan hệ xã hội, tự xưng tên Ngô Gia Bình, công tác tại Bộ Công an rồi làm quen với người dân ở thị xã Kinh Môn.

Thứ khoe có thể chạy án, chạy các giấy tờ về đất đai, xây dựng. Nhiều người dân tưởng thật đã đưa tiền cho Thứ chạy giấy tờ, thủ tục cho mình. Sau khi nhận tiền, Thứ không làm gì mà chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân.





Tang vật là quân phục và các thiết bị để Thứ giả danh cán bộ công an. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Thứ khai do thấy việc giả danh công an có thể dễ dàng kiếm tiền từ người dân nên đã tạo vỏ bọc để lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ.

Theo Công an thị xã Kinh Môn, chỉ trong năm 2019, Thứ đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của nhiều người dân ở thị xã Kinh Môn.



Công an thị xã Kinh Môn tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của Thứ, đồng thời kêu gọi người dân từng bị Thứ lừa đảo tiền sớm tới cơ quan công an trình báo.