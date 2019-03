Hàng trăm con mèo ướp lạnh trong xe khách tại Bình Dương

Ngày 2-3, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tiếp tục điều tra về vụ xe khách vận chuyển hàng trăm con mèo không rõ nguồn gốc.



Xe khách giấu hàng trăm con mèo đã làm thịt bốc mùi hôi thối

Trước đó, ngày 1-3 cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính xe khách 17B – 01939 do bà Bùi Thị Vận (quê Thái Bình) làm chủ, khi chiếc xe này đang đậu tại một cây xăng trên tuyến QL1A (phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra bà Vận phản ứng và không chịu hợp tác. Sau nhiều giờ vận động bà này mới chịu cho cơ quan chức năng kiểm tra.



Những con mèo đã qua làm thịt trong các thùng xốp ướp đá

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 7 thùng xốp, bên trong chứa hàng tấn thịt mèo không rõ nguồn gốc.

Bà Vận cho biết, chỉ nhận chở hàng cho khách chứ không biết nguồn gốc cũng như không liên quan gì đến số thịt mèo nói trên.