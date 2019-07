Hàng trăm dân chơi phê ma túy ở quán bar 030X8

Khoảng 2 giờ ngày 24-7, hàng trăm công an thuộc Đội 2, Phòng cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp với Phòng cảnh sát quản lý hành chính quản lý trật tự xã hội, Công an quận 1 ập vào quán bar 030X8 trên đường Nam Quốc Cang (quận 1).



Cảnh sát xác định có hơn 200 người dương tính với ma túy tại quán bar. Ảnh HT.

Phát hiện lực lượng chức năng, hàng trăm dân chơi bên trong nháo nhào. Trong cảnh hỗn loạn và tiếng nhạc đinh tai, nhiều người tìm cách tháo chạy nhưng đều bị giữ lại.



Hiện công tác sàng lọc phân loại để xử lý vẫn đang được công an tiến hành. Ảnh HT.

Qua kiểm tra, công an phát hiện nhiều gói chứa ma túy nằm vương vãi khắp sàn nhà, gầm ghế Sofa và trong cả hộc tủ của nhân viên quán.

300 nam nữ có biểu hiện nghi vấn được đưa về trụ sở PC02 để làm việc. Qua kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện hơn 200 người dương tính với ma túy.

Hiện công tác sàng lọc kiểm tra vẫn đang được tiến hành. Công an cũng lập biên bản xử lý nhiều lỗi vi phạm với đơn vị kinh doanh này như hoạt động quá giờ quy định, để khách sử dụng ma túy.