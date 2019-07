Hành trình trốn trại giam của 2 bị can ở Bình Thuận

Vào lúc 2 giờ sáng 10-7, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt nóng Nguyễn Văn Nưng tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Nưng là người cùng Nguyễn Viết Huy, tức Huy “nấm độc”, rủ nhau cưa song sắt trốn khỏi trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận vào rạng sáng 30-6.



Quá trình bỏ trốn rồi bị bắt

Huy và Nưng được giam chung ở buồng số 5, khu B. Đây là một trong những khu giam giữ đặc biệt dành cho các đối tượng nguy hiểm chờ xét xử, được canh gác cẩn mật. Cạnh khu này còn có cả tháp canh nằm ở hướng bắc trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Để trốn được họ đã sử dụng đến ba lưỡi cưa để cưa song sắt ở lỗ thông gió. Theo một nguồn tin, sau khi cưa song sắt, cả hai leo qua tường rào ở phía bắc trại tạm giam rồi vượt ra đường Huỳnh Thị Khá (Phan Thiết), đón xe vào TP.HCM. Tại đây, sau hai ngày ăn nhậu tận hưởng tự do, họ chia tay mỗi người đi mỗi ngả.

Nưng đi nhiều nơi trước khi dừng chân tại Lâm Đồng, còn Huy với ý định vượt biên giới qua Campuchia đã được đàn em đưa xuống Châu Đốc (An Giang). Tuy nhiên, do thấy không an toàn nên Huy quay ngược lại TP Mỹ Tho (Tiền Giang).

Để truy bắt được Huy, Nưng, Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động cả trăm cảnh sát tập trung ở các địa bàn TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Lâm Đồng… Sau năm ngày đêm lần theo dấu vết, lực lượng truy bắt đã bắt giữ được Huy đang ngủ với bạn gái. Tới ngày 10-7 thì Nưng tra tay vào còng.

Như vậy, sau 10 ngày trốn khỏi nơi giam giữ, bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc, cả hai bị can đã bị bắt.



Nguyễn Văn Nưng (trái) bị bắt giữ tại Lâm Đồng và Nguyễn Văn Huy bị bắt trước đó tại Tiền Giang. Ảnh: P.NAM

Lý lịch bất hảo của hai bị can

Nguyễn Viết Huy từ năm 2011 đã cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ TP.HCM về Bình Thuận tiêu thụ. Đường dây của Huy hoạt động khá quy mô, tổ chức hệ thống chân rết rất chặt chẽ; các điểm mua sỉ, lẻ ma túy đều thông qua đàn em và không bao giờ Huy đứng ra giao dịch.

Tháng 6-2011, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận đã lập chuyên án và triệt phá thành công đường dây ma túy của Huy cầm đầu. Ngoài Huy, cảnh sát cũng khởi tố chín đàn em của Huy chung một vụ án.

Sau đó, Nguyễn Viết Huy bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt chín năm tù giam. Mãn hạn tù về lại địa phương, Huy sống rất khép kín, khá hiền lành. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc giống như đã hoàn lương, Huy tiếp tục móc nối, tổ chức đường dây tiêu thụ ma túy với số lượng lớn.

Ngày 6-5, Huy bị hàng chục trinh sát hóa trang của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận đồng loạt ập vào khống chế ngay tại nhà. Khám xét khẩn cấp, cảnh sát lập biên bản thu giữ lượng ma túy trị giá khoảng 1 tỉ đồng, hai khẩu súng cùng nhiều chứng cứ khác.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Nưng năm 1998 bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt bốn năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Đến năm 2003, Nưng tiếp tục bị TAND tỉnh này xử phạt bảy năm tù về tội cướp tài sản. Ngày 28-11-2017 do mâu thuẫn, Nưng một mình dùng dao tấn công ba thanh niên ở thị trấn Liên Hương, Tuy Phong. Khi biết một nạn nhân tử vong, tháng 12 cùng năm, Nưng ra đầu thú. Quá trình bị giam thì Huy “nấm độc” nhập buồng, từ đó cả hai lên kế hoạch bỏ trốn.

Theo một cán bộ từng là quản giáo tại trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận, việc cưa nhiều song sắt to bằng ngón chân cái phải diễn ra trong một thời gian rất dài bởi vị trí lỗ thông gió khá cao.

Còn một cán bộ điều tra cho biết nhiều khả năng việc trốn trại của hai bị can này có sự giúp sức của đồng phạm và công an đang làm rõ việc này.