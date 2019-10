Hiện trường đầy dấu vết trong vụ bảo vệ BHXH bị sát hại

Chiều 14-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra vụ án ông Đặng Ngọc Thành (45 tuổi, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị sát hại trong khuôn viên Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quỳnh Lưu.



Trụ sở BHXH huyện Quỳnh Lưu - (Nghệ An) - nơi xảy ra vụ án giết người cướp tài sản.

Hiện cảnh sát đang thu thập điều tra từng chi tiết, dấu vết nên một số phòng, ban của BHXH huyện Quỳnh Lưu đang tạm ngừng giao dịch.

Tại hiện trường cho thấy tại phòng một cửa - nơi để két sắt của BHXH huyện Quỳnh Lưu, đã bị đập vỡ kính cửa nách để tháo chốt trong của cửa vào phòng.

Từ trong khu nhà làm việc đi ra phía cửa phụ trụ sở có vết hằn kéo dài hàng chục mét, nghi là vết trượt kéo chiếc két sắt để phá két lấy tài sản nhưng bên trong không có tiền nên kẻ cướp đã bỏ lại chiếc két sắt đã phá hỏng.



Công văn thông báo truy tìm chiếc xe máy nhãn hiệu Dream II mang BKS 37F2- 0188 của nạn nhân bị cướp mất.

Thi thể nạn nhân Thành nằm sấp sau khu nhà trụ sở cơ quan, bị tấn công vào mắt và mặt, mất nhiều máu. Cạnh đó có một viên gạch để lại nghi là phương tiện dùng tấn công. Chiếc xe máy của ông không thấy đâu.

Cơ quan chức năng nghi vấn ông Thành phát hiện kẻ gian đột nhập trụ sở trong đêm và đi ra phía sau quan sát, bắt giữ thì ông bị sát hại để diệt khẩu.

Được biết ông Thành làm bảo vệ hợp đồng cho BHXH huyện Quỳnh Lưu chừng một năm nay.

Người dân xã Quỳnh Hồng cho biết ông Thành hiền lành, không có mâu thuẫn lớn với ai. Vợ ông Thành làm giáo viên dạy tiểu học, bị bệnh tim. Hoàn cảnh gia đình ông Thành khó khăn.

Hiện lãnh đạo BHXH tỉnh Nghệ An, BHXH huyện Quỳnh Lưu đã đến gia đình thăm viếng, chia buồn, động viên vợ, con ông Thành và chung tay lo tang lễ cho ông.



Công an phong tỏa cả con đường quanh trụ sở BHXH huyện Quỳnh Lưu để khám nghiệm, điều tra vụ án.

Trong diễn biến liên quan, chiều 14-10, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, đã ký công văn gửi Cục 02, Bộ Công an và cơ quan chức năng, thông báo truy tìm chiếc xe máy nhãn hiệu Dream II mang BKS 37F2-0188 của ông Thanh để phục vụ công tác điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng "giết người, cướp tài sản" xảy ra đêm 13 rạng sáng 14-10, tại trụ sở BHXH huyện Quỳnh Lưu.

Trước đó, sáng 14-10, ông Đặng Ngọc Thọ, Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Lưu, đến cơ quan làm việc thì không thấy ông Thành mở cổng, gọi điện thoại không nghe máy.

“Tôi đi ra phía sau khu nhà trụ sở làm việc thì phát hiện ông Thành tử vong bên vũng máu, mặt biến dạng. Chúng tôi cũng thấy cửa nách bị đập phá, nhìn vào phòng kho quỹ thấy cửa còn khép. Chúng tôi đã báo công an đến niêm phong, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi vào cuộc điều tra” - ông Thọ nói.