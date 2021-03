3 Đại tá trong Ban Giám đốc tham gia 1 chuyên án ở Bình Thuận

Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức tổng kết Chuyên án 112G về vụ án giết người, cướp tài sản mà nạn nhân lẫn hung thủ đều là phụ nữ xảy ra ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Đây là vụ án nghiêm trọng, hung thủ xóa dấu vết, tạo chứng cứ ngoại phạm rất tinh vi nhưng chỉ sau 12 ngày, Ban Chuyên án đã điều tra, làm rõ vụ án.



Đại tá Trần Văn Toản phát biểu tổng kết chuyên án.

Chiều 1-12-2020, Công an thị trấn Phan Rí Cửa (Bình Thuận) nhận tin báo của người dân ở khu phố Song Thanh 1 về việc bà Nguyễn Thị Thanh Lan (50 tuổi) tử vong tại nhà riêng. Nạn nhân nằm ngửa trên tấm nệm, gối úp lên mặt, trên đầu có vết thương...



Lực lượng công an ngay lập tức có mặt.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an xác định đây là án mạng, nạn nhân đã bị hung thủ giết chết, trên người có nhiều thương tích, trong đó có vết thương trên đỉnh đầu; đồ đạc trong nhà không có xáo trộn. Nạn nhân là phụ nữ đơn thân, sống một mình trong căn nhà này.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã thành lập ban chuyên án do Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, làm trưởng ban, có nhiệm vụ khẩn trương truy xét, khoanh vùng nghi phạm, xác minh và điều tra làm rõ vụ án.

Đây là vụ án mạng mà các trinh sát xếp vào loại án mờ, án truy xét, diện tình nghi lên đến hàng trăm người.



Bắt giữ dẫn giải Lê Thị Chanh.

Theo Đại tá Phạm Thật, Trưởng Ban chuyên án, trong quá trình xác minh, điều tra, các trinh sát thu thập được thông tin là trước ngày vụ án xảy ra, cậu của nạn nhân có đưa người tình là một phụ nữ trung niên từ TP.HCM về và sau khi xảy ra án mạng thì không thấy người phụ nữ này.



Tuy nhiên, người cậu khai người phụ nữ này đã lên xe về Huế từ ngày 28-11. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định người phụ nữ này không về Huế mà suốt hai ngày người này vẫn có mặt tại Phan Rí Cửa cho đến khuya 30-11 mới rời đi.

Đặc biệt, là lực đánh lên đỉnh đầu nạn nhân không mạnh, phù hợp với hướng điều tra nên Ban chuyên án đã tập trung truy xét. Hàng chục trinh sát được tung vào điều tra và chỉ sau 12 ngày, hung thủ Lê Thị Chanh (48 tuổi, ngụ Lăng Cô, Thừa Thiên - Huế) bị bắt giữ trong một khách sạn ở Bình Chánh, TP.HCM.





Lê Thị Chanh tại cơ quan điều tra.

Tại thời điểm bắt giữ, trong người Chanh có một con dao. Bước đầu Chanh khai dùng để chuẩn bị giết lễ tân khách sạn nơi Chanh đang lẩn trốn nhằm cướp tài sản và chờ cuối tuần khi có lượng khách đến đông sẽ ra tay.



Tuy nhiên Ban chuyên án đã kịp thời bắt giữ Chanh nếu không sẽ có thêm tội ác khác của người phụ nữ này. Tuy nhiên sau này, Chanh khai lại là thời điểm trên do quá bất ngờ trước sự phát hiện sớm của Ban chuyên án nên khai báo trong hoảng loạn.

Thượng tá Nguyễn Xuân Tiến, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận, thành viên Ban chuyên án, cho biết căn cứ hiện trường và lời khai sau này của Chanh, thì việc gây án đã chuẩn bị rất kỹ.

Sau khi mua thức ăn về cùng ăn với nạn nhân, hung thủ ra tay sau đó cướp tài sản và dùng khăn lau sạch hiện trường, tử thi. Sau đó Chanh còn gom hung khí gây án là chày gỗ, bình xịt côn trùng phi tang trên đường bỏ trốn.

Đặc biệt, để tạo chứng cứ ngoại phạm, Chanh liên tục gọi cho người tình (là cậu của nạn nhân) từ hai ngày trước khi gây án là đang trên đường về Huế. Ngoài ra thời gian ở tại Phan Rí Cửa, Chanh luôn tỏ ra là một phụ nữ hết sức hiền lành…

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an Bình Thuận, cho biết ít có vụ án nào mà cả ba đại tá trong Ban giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường, tham gia điều tra.

“Thời điểm trên không gì quan trọng hơn là tìm ra hung thủ thực sự của vụ án vì ngoài nhiệm vụ còn có cả danh dự” - Đại tá Toản nói.

Theo giám đốc Công an Bình Thuận, sau 12 ngày nỗ lực, đã tìm ra hung thủ của vụ án với nhiều thách thức, chuyên án đã thành công.

“Tôi biểu dương tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm không những của những thành viên Ban chuyên án và cả những cán bộ, chiến sĩ tham gia xác minh, điều tra chuyên án này. Sau chuyên án, tất cả đều rút ra kinh nghiệm cho chính mình” - Đại tá Toản cho biết.



Khen thưởng các thành viên Ban chuyên án.

Đại tá Phạm Thật - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Trưởng Ban Chuyên án, đã điều hành thảo luận trong đó tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp, điều tra khám phá án. Mỗi một nguồn tin, mỗi kế hoạch xác minh, điều tra đều là những mắt xích quan trọng dẫn đến thành công của chuyên án.



Tại hội nghị tổng kết chuyên án, nhiều bài học đã được rút ra đó là xây dựng kế hoạch điều tra; tận tâm trinh sát thu thập, sàng lọc thông tin; động viên, phát huy vai trò của nguồn tin quần chúng; thời gian phá án bí mật, bất ngờ…

Tổng kết Chuyên án, có hai tập thể và ba cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen. Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho ba tập thể và tám cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, phá án.