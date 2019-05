Kẻ cướp ngân hàng ở Phú Thọ mang cả dao lẫn súng

Nhiều vụ một mình cướp ngân hàng Khoảng 11 giờ 10 trưa 7-12-2018, tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM xảy ra một vụ cướp táo tợn. Thời điểm đó, một nam thanh niên đi xe máy hiệu Dream biển số Đồng Nai bước vào. Người này sau đó khống chế bảo vệ cùng ba nhân viên ngân hàng, một khách hàng đang giao dịch tại đây cũng bị uy hiếp. Kẻ cướp dùng vật nghi là súng và đưa ra chiếc túi màu xanh, yêu cầu nhân viên bỏ tiền vào. Sau khi đã có khoảng 1,5 tỉ đồng, tên cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công nhân viên rồi tẩu thoát. Theo nhận dạng, tên cướp cao khoảng 1,7 m, mặc đồ jean, đeo khẩu trang, mang giày thể thao màu trắng, đội mũ bảo hiểm màu đỏ có sọc trắng. Để truy bắt, cảnh sát trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh dọc đường kết hợp cùng các biện pháp nghiệp vụ khác...

Chi nhánh ngân hàng tại quận Bình Thạnh, nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: N.TÂN Còn tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) hồi tháng 1 năm nay, công an đã bắt Trần Thế Khương (40 tuổi, trú phường Hà Khánh, TP Hạ Long) về hành vi cướp ngân hàng. Cụ thể, chiều 18-1, Khương mang theo một khẩu súng tự chế để trong túi màu đen đến một chi nhánh ngân hàng ở TP Hạ Long. Tại quầy giao dịch, Khương chĩa súng vào các nhân viên ngân hàng, yêu cầu chuyển vào tài khoản của Khương số tiền hơn 1 tỉ đồng. Khi hai nữ nhân viên đang thực hiện theo yêu cầu của Khương thì lực lượng công an đã ập tới bắt giữ Khương cùng khẩu súng. N.TÂN - Đ.HOÀNG