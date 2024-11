Xe cứu thương cháy trước phòng cấp cứu bệnh viện 15/11/2024 16:49

Vụ cháy xe cứu thương xảy ra vào đầu giờ chiều hôm nay (15-11), tại sảnh BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, nhiều bệnh nhân hốt hoảng.

Hiện trường vụ cháy xe cứu thương.

Vào thời điểm nêu trên chiếc xe cứu thương mang biển số tỉnh Nghệ An đang đậu trước sảnh phòng cấp cứu BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An thì bất ngờ bốc cháy.

Khói, lửa bốc lên nghi ngút, bệnh nhân lo lắng chạy ra xa hiện trường. Bảo vệ và nhân viên bệnh viện, người dân đã nỗ lực dập lửa.

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã điều cán bộ, chiến sĩ, xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.

Ngay sau đó, vụ cháy đã được dập tắt, không ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện và bệnh nhân, nhưng chiếc xe đã cháy rụi.

Hiện Công an TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe nêu trên.