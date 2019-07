Kề dao vào cổ tài xế taxi để cướp tại Long An

Sáng 20- 7, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh Long An cho biết, lực lượng trinh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Bến Lức (Long An) đang truy bắt hung thủ cướp taxi tại thị trấn Bến Lức.



Hiện trường tài xế xe taxi Vinasun bị cướp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ tối 19-7, anh Trần Văn Đại (ngụ tỉnh Đồng Nai) là tài xế taxi Vinasun được một thanh niên thuê chở từ TP.HCM theo QL1 về Long An.

Khi đến khu vực vắng thuộc khu dân cư Hoàng Long, thị trấn Bến Lức, nam thanh niên yêu cầu tài xế taxi dừng xe để đi vệ sinh.

Khi tài xế vừa cho xe dừng lại, đối tượng bất ngờ lấy dao thủ sẵn trong người ra kề vào cổ tài xế. Lúc này, anh Đại vùng vẫy, tung cửa xe thoát ra ngoài chạy vào một nhà nghỉ gần đó cầu cứu và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại đây anh Đại được xác định bị thương nhẹ với vết cắt ở cổ, hiện sức khỏe đã ổn định dần bình phục.

Cướp bất thành và hung thủ đã bị người dân tri hô nên bỏ chạy vào khu dân cư trốn thoát. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.