Ngày 4-6, thông tin với báo chí, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Công an TP Châu Đốc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Minh Luân về tội Cố ý gây thương tích. Hai người này được tại ngoại.

Ông Nguyễn Duy Linh trước đó là thượng úy, thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Châu Đốc. Còn ông Nguyễn Minh Luân là thiếu úy, thuộc Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Châu Đốc.

Như PLO đưa tin, do có mâu thuẫn cá nhân, vào chiều 6-2 hai cán bộ này đã xảy ra đánh nhau với ông Đỗ Văn Hải (41 tuổi, ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) ở khu vực bến xe cũ (TP Châu Đốc).