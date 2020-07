Khởi tố 4 bị can vụ móc túi ở khu phố Tây

Chiều 23-7, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM - ông Hà Phước Thắng, đã chủ trì buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.



Tại cuộc họp báo, liên quan đến loạt bài điều tra “Móc túi, cướp giật hoành hành khu phố Tây” được khởi đăng vào tháng 6-2020 trên báo Pháp Luật TP.HCM, phóng viên đã đặt câu hỏi với đại diện Công an TP.HCM về việc chấn chỉnh, xử lý băng nhóm này đến nay ra sao?



Các thành viên của nhóm móc túi ở khu vực phố đi bộ Bùi Viện. Ảnh: N.TÂN - N. YÊN

Trả lời câu hỏi này, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết ngay sau khi báo chí phản ánh, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 1, Công an phường Phạm Ngũ Lão và các đơn vị liên quan tập trung rà soát để truy bắt những người liên quan.

“Hiện nay đã xác định được bốn phụ nữ có hoạt động như báo nêu. Hiện đã bắt và khởi tố bốn bị can này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đang thụ lý”- ông Lâm nói.

Hôm 9-6, thông tin từ Công an TP.HCM cho hay Công an quận 1 (TP.HCM) đã tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Vân (sinh năm 1998, thường trú quận Bình Thạnh), Tô Thị Kim Loan (sinh năm 1999, thường trú quận 4) và Phạm Thị Hoa (sinh năm 1970, thường trú quận 4) để điều tra về hành vi trộm tài sản.

Tại Cơ quan công an, những người này khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau trộm cắp tài sản của người dân ở tuyến phố đi bộ Bùi Viện. Từ cuối tháng 5-2020 đến ngày 6-6, những người này đã thực hiện thành công năm vụ trộm cắp tài sản của người dân, du khách tham quan. Trong ba người bị tạm giữ, Phạm Thị Hoa được xác định đã một mình thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại khu vực phố đi bộ Bùi Viện. Một trong số ba người này chính là thành viên trong nhóm móc túi mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh. Người này đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp từ cuối 2019 đến đầu 2020, trước khi phố đi bộ Bùi Viện tạm đóng cửa vì dịch COVID-19.

Trước đó, trong khoảng hai tháng theo dõi, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã ghi nhận rất nhiều vụ móc túi, trộm cắp tài sản được thực hiện công khai trên khu phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TP.HCM).