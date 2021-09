Chiều 12-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Dương Tiệp (36 tuổi, trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội cướp tài sản.



Bị can Trịnh Dương Tiệp tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Trước đó, chị NTH (trú tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) trình báo với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An với nội dung: Đêm 8-9, chị H. đang chạy xe máy trên đoạn đường vắng thì bị một người đàn ông chạy xe máy áp áp sát theo phía sau. Người đàn ông này đã dùng chân đạp vào phía sau đuôi xe chị H. làm chị ngã xuống đường. Kẻ này không sơ cứu khi chị H. bị thương mà đe dọa chị H. đưa tiền và điện thoại. Chị H. chỉ còn trong người 520 ngàn đồng đành đưa ra. Tên cướp cầm tiền rồi tiếp tục đe dọa, cướp của chị H. chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy Note 9.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Nghệ An phối hợp Công an huyện Nam Đàn tiến hành xác minh, điều tra. Khi các cán bộ, chiến sĩ đang vào cuộc truy tìm nghi can thì nhận được thông tiun “có một người đang nhờ cửa hàng bán điện thoại để “bẻ khóa” chiếc điện thoại di động Samsung”.

Từ đây, công an đã xác minh và mời người đi thuê “bẻ khóa” điện thoại chính là Tiệp về cơ quan công an để làm việc. Qua đấu tranh, Tiệp khai rằng do thiếu tiền tiêu xài, nảy sinh ý định đi cướp tài sản của người đi đường.

Tiệp có hai tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản và vừa ra tù vào tháng 3-2021 nhưng không lo tu chí làm ăn lại đi cướp tiền và điện thoại của phụ nữ.