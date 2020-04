Khởi tố một phụ nữ không cho đo thân nhiệt, tát cảnh sát

Ngày 4-4, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố bà VTTV (43 tuổi, trú quận Lê Chân) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bà V. được xác định đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra thân nhiệt khi qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, sau đó còn tát cảnh sát.

Cụ thể, khoảng gần 10 giờ sáng 3-4, bà V. đi qua khu vực chốt kiểm tra dịch bệnh tại cửa tầng hầm dãy chung cư D2 Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền) để lấy xe máy.



Người phụ nữ cáo buộc có hành vi không chấp hành đo thân nhiệt còn tát cảnh sát

Nhân viên tổ công tác kiểm soát dịch bệnh yêu cầu bà V. kiểm tra thân nhiệt nhưng bà V. không đồng ý và xảy ra cự cãi. Tổ công tác yêu cầu bà V. phải chấp hành kiểm tra thân nhiệt thì bà này hất máy đo, lấy xe bỏ đi. Sau đó, bà V. quay trở lại và tiếp tục cự cãi. Khi trung uý Vũ Xuân Quân, cán bộ Công an phường Đồng Quốc Bình tới yêu cầu bà V. chấp hành kiểm tra thân nhiệt, bà V không chấp hành, đồng thời còn giật khẩu trang, tát cảnh sát này.

Công an phường Đồng Quốc Bình đã thực hiện tạm giữ bà V. đưa về trụ sở giải quyết sau đó bàn giao cho Công an quận Ngô Quyền xử lý theo thẩm quyền. Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố bà V. về tội chống người thi hành công vụ.