Ngày 24-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra vào tháng 7-2021 tại xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn.

Theo nguồn tin của PLO, vụ án trên liên quan đến ca bệnh BN 72430 (ngụ xã Nhơn Thọ, tài xế xe tải đường dài).

Thông tin ban đầu cho hay chiều 16-7 tài xế trên đi từ TP.HCM về đến Bình Định vào trưa 17-7. Tại chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 1D đoạn qua phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (Bình Định), tài xế này được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, có kết quả âm tính.



Chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 1D đoạn qua phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (Bình Định). Ảnh: Công Tuến

Sau khi về nhà, ngày 21-7 tài xế này được lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính COVID-19. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đi cách ly tạm thời tại trạm y tế xã Nhơn Thọ, lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính COVID-19.

Cũng trong ngày 21-7, người nhà của tài xế được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, người con trai của tài xế trên có kết quả xét nghiệm khằng định dương tính SARS-CoV-2.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế trên đi từ vùng đang có dịch về địa phương nhưng không khai báo y tế, không thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Trước đó, ngày 22-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đã khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra vào tháng 7-2021 tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn. Vụ án này cũng liên quan đến một tài xế xe tải đường dài, ngụ phường Đập Đá.

Kết quả truy vết xác định, trên đường lái xe container đến cửa khẩu ở Lào Cai, tối 10-7 tài xế trên về nhà thăm vợ con và ở lại nhà một đêm. Tuy nhiên, tài xế này không khai báo y tế theo quy định, sau đó lên đường đi tiếp ra các tỉnh phía bắc. Sau khi tài xế trên được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, vợ và một số người thân của ông này cũng có kết quả xét nghiệm dương tính.