Ngày 28-8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Tổ tuần tra cơ động Công an TP Vinh đã lập biên bản để xử lý chị PMQ (trú phường Đội Cung, TP Vinh) về ba hành vi để xử lý vi phạm hành chính.

Những hành vi này gồm không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe và điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.



Tổ công tác kiểm tra hành chính chị PMQ.

Theo đó, sáng 27-8, chị Q. lấy xe máy chạy đi đến các ngõ hẻm. Lúc này Tổ công tác làm nhiệm vụ ở chốt phòng, chống COVID-19 tại TP Vinh kiểm tra thì chị Q. không xuất trình được giấy phép lái xe mà còn có biểu hiện nghi vấn sử dụng chất kích thích.

Qua test nhanh, chị Q. dương tính với chất ma túy.

Được biết, chị Q. vừa thi hành xong bản án bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

+ Trước đó, trưa 26-8, anh LNT (trú phường Hưng Bình, TP Vinh) điều khiển xe hơi, tăng tốc vượt chốt kiểm dịch ở TP Vinh, cũng dương tính với chất ma túy.

Công an Nghệ An đang tham mưu UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt anh T. số tiền 35 triệu đồng về hành vi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Ngoài ra, với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, anh T. cũng bị đề xuất phạt 7,5 triệu đồng.