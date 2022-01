Ngày 13-1, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối với Đặng Văn Luyến (42 tuổi, ngụ tại xã Đông Hưng, huyện An Hưng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra, làm rõ các tội giết người và cướp tài sản.

Thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8-1, Công an huyện Bảo Lâm tiếp nhận tin báo từ người dân địa phương phát hiện một thi thể người đàn ông trên bờ hồ thủy lợi Đắk Long Thượng (Thôn 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm).



Luyến bị bắt sau 72 giờ gây án. Ảnh AP

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là ông BVT (62 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc). Qua điều tra, cơ quan công an xác định, ông T. có vườn cà phê tại Thôn 13 (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm), nên thường xuyên vào làm vườn tại đây.

Thông qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan điều tra đánh giá đây là một vụ án mạng giết người cướp của có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Từ những chứng cứ có được, Công an huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn trên địa bàn cùng phối hợp điều tra, xác minh truy bắt nghi can gây ra vụ án mạng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 72 giờ điều tra, cơ quan công an xác định Đặng Văn Luyến là nghi can của vụ án, nên triển khai các biện pháp truy bắt.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Luyến từ tỉnh An Giang lên huyện Bảo Lâm làm thuê trông coi vườn cho một người ở TP.HCM có vườn tại Thôn 13, xã Lộc Ngãi. Trong quá trình làm thuê tại đây, Luyến quen biết với ông T. có vườn cà phê sát bên cạnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ có được, cơ quan công an đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Đặng Văn Luyến để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng. Thời điểm bắt giữ Luyến, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 chiếc điện thoại và ví tiền của nạn nhân trên người đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Luyến đã thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại nạn nhân để cướp tài sản.