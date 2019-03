Làm rõ vụ chạy xe máy 'mù', tấn công CSGT

Ngày 27-3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với VKS cùng cấp và Công an phường Quang Vinh lập hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ một nhóm người tấn công CSGT khi đang làm nhiệm vụ.



Theo thông tin ban đầu, hai nghi can tham gia vụ xô xát khiến bị thương được đưa về trụ sở công an làm việc gồm: Hồ Lương Tuấn (20 tuổi) và Hồ Văn Mạnh (28 tuổi, đều quê Long An).

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang tiến hành làm việc với một số người liên quan khác là người nhà của các đối tượng này.



Người thanh niên tên Mạnh luôn la hét, tấn công CSGT.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tổ tuần tra xử lý vi phạm giao thông thuộc Đội CSGT Công an TP.Biên Hòa gồm: Thiếu tá Nguyễn Xuân Toàn (tổ trưởng) và hai tổ viên Đại úy Phạm Văn Hoàn và Thượng úy Nguyễn Văn Đông đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn gần Bến xe Biên Hòa, phường Quang Vinh) thì phát hiện Mạnh đi xe máy chở theo một phụ nữ đi hướng từ cầu Hóa An sang Bến xe Biên Hòa nhưng không gắn gương chiếu hậu, không biển số.



Lúc này, Thượng úy Đông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, khi vừa dừng xe, Mạnh đã la lối, chửi bới lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Không những vậy người này còn gọi điện cho người nhà ra để gây sức ép đối với lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Khi bị lực lượng công an giữ phương tiện, Mạnh đã la hét gây náo loạn cả khu vực này. Mạnh còn tự tay lấy bịch trái cây mang theo trên xe của mình ném vung vãi xuống đường và la hét.

Một lúc sau, khi thấy người nhà đến, Mạnh đã xông vào tấn công CSGT và dùng tay đấm vào mặt thượng úy Đông gây thâm tím. Đối tượng còn dùng cây sắt tấn công các chiến sĩ công an. Riêng Tuấn khi được Mạnh gọi ra cũng đã dùng mũ bảo hiểm tấn công trúng vào đầu chiến sĩ Hoàn.

Nhận được thông tin, Công an phường Quang Vinh cử cán bộ đến hiện trường ghi nhận. Tuy nhiên tại đây, nhóm người nhà của Mạnh tỏ thái độ rất hung hãn và bất hợp tác với lực lượng công an. Lúc này, Công an phường Quang Vinh đã gọi điện cho lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh hỗ trợ để đưa các đối tượng liên quan về phường làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Mạnh cho rằng CSGT đã dùng gậy điều khiển đánh vào tay phải nên bức xúc và chửi bới.

Hiện vụ việc đang được công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.