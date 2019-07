Lâm tặc thanh toán bằng súng, 3 người bị thương

Chiều 29-7, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho hay cơ quan này đang tạm giữ hình sự Lương Chí Tâm (biệt danh Cu Ba, 34 tuổi, ngụ xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh) để điều tra về hành vi giết người.

“Công an huyện Khánh Vĩnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra vụ việc, làm rõ hành vi những người liên quan để xử lý”- vị lãnh đạo Công an huyện thông tin.



Lương Chí Tâm tại cơ quan công an. Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Theo nguồn tin trên, xuất phát từ mâu thuẫn trong khai thác gỗ trái phép, khoảng 9g ngày 28-7, Lương Chí Tâm cùng hơn 10 người mang theo nhiều hung khí kéo đến khu vực thác Hòm, đầu nguồn sông Máu thuộc xã Khánh Thượng, huyện Khánh Hòa tìm xử một người cũng khai thác gỗ trong rừng.

Tâm dùng súng săn bắn đạn chì tự chế bắn bị thương Lê Văn Nguyên (36 tuổi, ngụ xã Cư Né, huyện Krông Buk, Đắk Lắk), Vũ Quang Huy (34 tuổi, ngụ xã Đắk RLa, huyện Đắk Mil, Đắk Nông).

Nhóm của Lương Chí Tâm còn dùng rựa chém bị thương Lê Văn Đồng (41 tuổi, ngụ xã Ea Tia, huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk). Ngoài ra, nhóm của Tâm còn tấn công lán trại, đập phá xe máy, tài sản của nhóm người kia.



Súng săn tự chế do Lương Chí Tâm giao nộp. Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Sau khi tấn công, nhóm của Lương Chí Tâm rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân bị bắn là Lê Văn Nguyên, Vũ Quang Huy được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh sơ cứu rồi chuyển tiếp đến điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Nạn nhân Lê Văn Đồng cũng được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh cấp cứu.



Các cây rựa do công an thu giữ liên quan vụ việc. Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Đến chiều tối cùng ngày, Lương Chí Tâm cùng hai nghi phạm là Phan Trọng Duy (33 tuổi, ngụ xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa), Quách Ngọc Bằng (30 tuổi, ngụ xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh) đến Công an huyện Khánh Vĩnh đầu thú.

Khi đầu thú, Tâm giao nộp hai khẩu súng săn, 12 viên đạn bi chì.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của ba nghi can trên, Công an huyện Khánh Vĩnh thu giữ thêm năm chiếc rựa liên quan đến vụ việc.