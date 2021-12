Tối 21-12, Lực lượng công an Phường 3, Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã vây bắt được đối tượng cướp tiệm cầm đồ, đâm trọng thương một người.



Trước đó vào khoảng 20 giờ tối ngày 21- 12, trên địa bàn Phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An đã xảy ra vụ cướp.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc vắng khách, tiệm cầm đồ Nam Long (địa chỉ tại số 314, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, TP Tân An) bất ngờ bị một nam thanh niên đeo khẩu trang lao vào cướp tài sản. Lúc này trong nhà chỉ có nữ chủ nhà và con gái ở tiệm.



Nơi xảy ra vụ cướp tiệm cầm đồ ở TP Tân An. Ảnh: L.L

Đối tượng khống chế chủ nhà ép mở khóa két sắt để lấy tài sản. Tuy nhiên, hai mẹ con chủ nhà chống cự quyết liệt và tri hô và chạy thoát thân ra ngoài. Con gái chủ tiệm cầm đồ bị kẻ cướp đâm bị thương.

Bị người dân xung quanh khống chế, đối tượng không đường thoát nên quay vào trong nhà cố thủ.

Ít phút sau lực lượng Công an Phường 3, Công an TP Tân An có mặt. Đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày đối tượng bị bắt giữ.

Theo một số người dân gần nhà nạn nhân, trưa cùng ngày, đối tượng này giả vờ đến phát tờ lấy thông tin xét nghiệm cho bốn gia đình bao gồm cả gia đình nạn nhân và hẹn đến tối quay trở lại lấy giấy.

Một số nhân chứng cũng cho biết, trước khi xảy ra vụ cướp, đối tượng đi bộ một mình ngồi ngoài ghế đá gần nhà nạn nhân để theo dõi tình hình.

Tối cùng ngày, lực lượng Công an đã lấy lời khai thông tin từ gia đình nạn nhân để củng cố hồ sơ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.