Tại cơ quan công an Nguyễn Trung Huyên khai nhận, quá trình sinh sống cùng nhau, do bức xúc việc cháu A (3 tuổi) là con riêng của chị L nên bị can đã nảy sinh ý định bạo hành và giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng và ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Theo đó, sáng ngày 17-1, khi chị L đi làm, Huyên hỏi nhưng không thấy cháu A trả lời, bị can tát và dùng đinh ghim vào vùng đầu cháu bé. Sau khi thực hiện hành vi trên, Huyên đưa cháu A tới nhà chị KTH - người được Huyên và chị L nhờ trông cháu A.

Chiều cùng ngày, khi tới đón cháu A, Huyên thấy cháu có biểu hiện buồn nôn, sức khỏe yếu, không đứng vững nên đã chở chị H. bế cháu bé về phòng trọ.



Khu nhà trọ của mẹ con cháu A và Huyên sinh sống. Ảnh CTV

Sau khi về đến phòng trọ, chị L. đã gọi xe taxi đưa con gái đến Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, rồi chuyển lên bệnh viện Xanh Pôn để điều trị.

Đáng chú ý, Huyên còn khai nhận, trước đó còn có nhiều lần bạo hành, ngược đãi cháu bé bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như: Cho uống thuốc trừ sâu, cho nuốt đinh ốc vít, đánh gãy tay khiến cháu bé phải nhập viện để điều trị.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can với Nguyễn Trung Huyên, về tội giết người.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an điều tra nhân tình người mẹ vụ bé gái 3 tuổi bị vật nhọn ghim vào đầu (PLO)- Công an xác định nghi phạm trong vụ bé gái 3 tuổi bị chín vật giống đinh ghim trong đầu chính là người tình của mẹ bé.