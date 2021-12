Ngày 11-12, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Quân (39 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung vụ việc, ông TLH (ngụ TP.HCM) là chủ sở hữu mảnh đất thuộc diện quy hoạch đất trồng cây lâu năm, không được phép xây dựng tại khu phố 1 (phường Tân Hạnh, TP Biên Hòa).

Năm 2020, ông H. tiến hành xây dựng trái phép công trình nhà ở trên mảnh đất này và đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, đề nghị ngừng thi công, tháo dỡ. Ông H. đã liên hệ với đối tượng Lê Minh Quân để nhờ giúp đỡ.



Nghi can Lê Minh Quân. Ảnh: VH.

Sau khi thỏa thuận, Quân nói với ông H. chuẩn bị tiền để Quân làm việc với cơ quan chức năng bỏ qua việc xây dựng trái phép. Tin tưởng lời hứa, ông H. đã nhiều lần đưa cho Quân số tiền khoảng 400 triệu đồng để tiếp tục xây dựng công trình tại mảnh đất trên.

Ngày 6-7-2021, UBND TP Biên Hòa ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khôi phục tình trạng ban đầu của đất khi chưa xây dựng. Ông H. tiếp tục liên hệ với Quân nhờ can thiệp, giúp đỡ và được Quân yêu cầu đưa thêm 52 triệu đồng để Quân "lo lót" hủy quyết định cưỡng chế.

Do nghi ngờ về lời hứa của Quân, ông H. đến Công an TP Biên Hòa để trình báo sự việc. Khi Quân vừa cầm số tiền 52 triệu đồng từ ông H. tại một cửa hàng tiện lợi thuộc phường Quang Vinh (TP Biên Hòa) thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Làm việc với cơ quan Công an, Quân thừa nhận bản thân không có khả năng lo liệu được việc xây dựng trái phép nhưng vẫn cố tình lừa tiền của ông H.

Công an thành phố Biên Hòa thông báo đến người dân, nếu ai đã bị đối tượng Lê Minh Quân lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hãy liên hệ ngay cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa để được tiếp nhận, xử lý.