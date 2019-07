Mang toàn bộ đồ nghề ma túy trên người để 'dễ dùng'

Thèm thuốc, ra bến xe mua ma túy dùng rồi bán lại Trước đó, ngày 25-6, tại đường Quán Tre, phường Trưng Mỹ Tây, quận 12, tổ tuần tra gồm các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận 12 đã bắt quả tang Trịnh Đình Quỳnh ( quê Nghệ An) đang bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ được từ Quỳnh là 24 tép ma túy, xe moto... Quỳnh khai rằng vì không có nghề nghiệp ổn định, lại lên cơn nghiện nên đến bến xe An Sương mua 26 tép ma túy của một người. Sau đó, Quỳnh tới bãi đất trống để chích, số thừa thì đem bán lại.