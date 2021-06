Ngày 24-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, An Giang đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Trung Tín (21 tuổi, ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Bị can Ngô Trung Tín tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 27-3, Tín nhờ bạn là NNT chở đến nhà trọ tại địa phương. Sau đó, Tín mượn xe mô tô đi mua cơm nhưng lại chạy đến TP Long Xuyên chơi game bắn cá.

Thua hết tiền, Tín lấy xe bạn đi cầm 1,5 triệu đồng và tiếp tục thua game hết. Hôm sau, T. điện thoại Tín không được nên đến Công an xã Bình Hòa trình báo.

Đến sáng 29-3, Tín tiếp tục mượn xe của một người bạn khác đem cầm lấy 5 triệu đồng mua ma túy và chơi game.