Một giám đốc trốn thuế ở Hậu Giang bị bắt tại TP.HCM

Ngày 22-10, Đại tá Đặng Thanh Giang, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hậu Giang, cho biết Cơ quan CSĐT vừa phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Tô Điền Quốc Hưng về tội trốn thuế.



Bị can Hưng (45 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dầu khí Vĩnh Tường (có địa chỉ tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Trong khoảng thời gian từ 2013-2015, Hưng đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, kê khai khấu trừ thuế đầu vào làm giảm tiền thuế phải nộp cho nhà nước với số tiền hơn 12 tỉ đồng.

Ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hưng tội trốn thuế.

Do bị can Hưng không có mặt ở nơi đăng ký thường trú và tạm trú và cơ quan Công an cũng không biết rõ bị can đang ở đâu. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định truy nã.

Đến ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt được Hưng khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Ngoài việc trốn thuế, Hưng còn nợ tiền của rất nhiều người ở TP Cần Thơ.