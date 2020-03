Nghe đồn có án mạng, hàng trăm người kéo nhau đi xem

Theo thông tin ban đầu, ngày 13-3, ông Huỳnh Văn C. (54 tuổi, ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bị bệnh tử vong. Lúc này, vợ và con ông C. không báo cho người thân, hàng xóm mà cứ để thi thể nằm trong nhà trọ.



Cái hố hai người con đào sau khi cha mất. Ảnh: H.H

Đến trưa, hai người con ông này ra bãi đất trống trước phòng trọ đào một cái hố lớn giống như huyệt an táng.

Thấy thấy bất thường nên người dân xung quanh báo công an.

Công an quận Sơn Trà đã đến khám nghiệm và kết luận là ông C. tử vong do bệnh lý. Công an đã bàn giao thi thể cho người nhà an táng. Hai người con ông C. khai với công an là đào hố để chôn rác.



Hàng trăm người dân kéo đến xem. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo tìm hiểu, thì gia đình ông nghèo khó. Lúc ông này tử vong mọi người không có tiền để an táng. Sau đó, người dân khu vực đã lập thùng quyên góp để người dân ủng hồ tiền án táng cho ông C..

Tuy nhiên, nhiều người lại đăng tin lên mạng xã hội nói rằng có án mạng xảy ra tại đây. Hàng trăm người đọc mạng xã hội biết tin và nghe đồn đoán nên tập trung đến xem khiến lực lượng công an phải vất vả giải tỏa, tránh ùn tắc giao thông.



Công an túc trực giải tỏa ùn tắc. Ảnh: HẢI HIẾU

Nhiều người đến nơi biết sự việc rút hầu bao ủng hộ tiền an táng cho người xấu số.