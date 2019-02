Nghi án đâm chết người tình rồi uống thuốc sâu tự tử

Chiều tối 23-2, trao đổi với báo chí, ông Hà Văn Dũng, Trưởng công an xã Tam Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, cho biết địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.



Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: FB

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 15 giờ cùng ngày, trên tuyến quốc lộ 315, đoạn từ ngã tư Cổ Tiết đi Phú Thọ. Danh tính nạn nhân là chị NTT (31 tuổi, trú tại xã Tam Cường, huyện Tam Nông).

Nghi phạm gây ra vụ án bước đầu được xác định tên H., trú tại xã Cổ Tiết.

Vào thời điểm trên, khi chị T. đang lái ô tô thì bị H. đi xe máy chặn lại. H. phá cửa kính, dùng dao sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, H. uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã Tam Cường đã có mặt tại hiện trường, báo cáo sự việc lên Công an huyện Tam Nông và Công an tỉnh Phú Thọ.

Được biết, giữa H. và chị T. có mối quan hệ tình cảm với nhau. Nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn tới việc H. ra tay sát hại đối phương là do mâu thuẫn tình cảm. Thời gian trước khi xảy a án mạng, hai bên thường xuyên cãi vã.