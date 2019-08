Nghi can sát hại cha và anh vợ bị bắt khi trốn về quê

Chiều tối 5-8, Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP này đã thực hiện bắt giữ nghi can Hoàng Văn Sắt (46 tuổi, trú phường Thanh Sơn, TP Uông Bí) để điều tra về tội giết người.



Nghi can Hoàng Văn Sắt bị bắt khi đang ngồi quán nước chè.

Theo đó, lúc 15 giờ chiều 5-8, Công an TP Uông Bí đã bắt giữ Sắt khi nghi can này đang ngồi tại quán nước chè tại khu vực thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Hoàng Văn Sắt bị tình nghi đã sát hại cha và anh vợ tại phường Thanh Sơn, TP Uông Bí tối 4-8.



Như PLO đã thông tin, khoảng 20 giờ 30 tối 4-8, do mâu thuẫn việc gia đình, nghi can Sắt đã dùng dao sát hại cha vợ là ông Nông Văn S (72 tuổi) và anh vợ là Nông Văn T (42 tuổi) tại nhà cha vợ ở phường Thanh Sơn (TP Uông Bí). Sau khi gây án, Sắt bỏ trốn về quê ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).