Nghi can trộm cắp chết trong trụ sở công an ở Hải Dương

Ngày 17-6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh này đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân anh PXT (40 tuổi, trú huyện Nam Sách) tử vong tại trụ sở Công an TP Chí Linh.



Công an đã bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức mai táng.

Trước đó, trưa 7-6, Công an TP Chí Linh (Hải Dương) nhận được tin báo gia đình chị ĐTT (trú phường Cổ Thành) bị kẻ gian đột nhập vào nhà cậy tủ, lấy trộm tiền vàng tổng giá trị khoảng 40 triệu đồng. Công an TP Chí Linh tiến hành xác minh, điều tra, xác định PXT là người quen của gia đình nạn nhân có dấu hiệu nghi vấn nên đã triệu tập anh này tới làm việc.

Sáng 13-6, anh PXT được người nhà đưa tới trụ sở Công an TP Chí Linh làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu, anh PXT đã khai nhận về hành vi trộm cắp tài sản tại nhà chị ĐTT.

Lời khai này được công an đánh giá là phù hợp với kết quả điều tra, xác minh của lực lượng chức năng. Sau khi PXT khai nhận hành vi, công an tiếp tục giữ T. tại trụ sở để làm tường trình, đồng thời tiến hành truy thu vật chứng vụ án.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, trong khi PXT viết tường trình tại phòng làm việc, cán bộ công an làm việc với anh này đi ra ngoài vệ sinh. Tới khi cán bộ công an quay lại phát hiện anh PXT nằm ngửa trên sàn nhà, tay ôm dây điện trong phòng. Cán bộ công an đã ngắt nguồn điện, sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên, bác sĩ xác định anh T. đã tử vong trước đó.

Ngày 14-6, Viện pháp y quốc gia tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Sau đó, Công an tỉnh Hải Dương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.