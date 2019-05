Nghi vợ có bồ, chồng gây án mạng trong bệnh viện

Chiều 24-5, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự Hồ Văn Cường (39 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 gờ sáng cùng ngày, anh Nguyễn Tiến Hòa (41 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) đến bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức để khám và điều trị bệnh.



Thấy anh Hòa đi cùng vợ mình, Hồ Văn Cường bám theo. Khi nhìn thấy anh Hòa ngồi bên cạnh vợ mình tại khu vực chờ bắt số và lấy sổ khám bệnh, Cường đi thẳng tới, rút con dao giấu trong túi quần đâm thẳng vào ngực, bụng anh Hòa.

Bị đâm, anh Hòa chạy được khoảng 5m thì bất tỉnh, được đưa ngay vào phòng cấp cứu và xác định bị thủng tim, rách gan nên chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) nhưng không qua khỏi.

Cường bị người dân cùng bảo vệ bệnh viện khống chế bắt giữ giao Công an huyện Bến Lức. Làm việc với Công an, Cường khai nhận do nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ tình cảm với Hòa nên cố tình đâm chết.