Người đàn ông 39 tuổi đã có 10 tiền án, tiền sự

Ngày 4-3, Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự Cao Chu Thanh (39 tuổi) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và Đỗ Duy Ngọc (33 tuổi, cùng trú tại Thanh Xuân) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Cách đây hơn một tuần, Công an phường Khương Đình nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị một nam thanh niên cầm dao đuổi đánh.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an phường Khương Đình khẩn trương làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, công an bắt giữ Thanh và Ngọc.

Kiểm tra nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ ba túi nylon chứa 0,568 g heroin, hai con dao bầu và nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận chiều 26-2, sau khi từ nhà nghỉ đi ra, Thanh lang thang tìm chỗ ăn sáng. Nhìn thấy người dân đi phía trước, Thanh nghĩ người này có ý định đánh mình nên đã rút hai con dao nhọn ra đâm vào người nạn nhân.

Ngoài vụ việc trên, trong các ngày 18-2 và 24-2, Thanh cũng dùng dao đuổi chém người dân khi nghi ngờ mình bị đuổi đánh.

Theo hồ sơ, Thanh từng có có 10 tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự và trộm cắp, còn Ngọc có hai tiền án tiền sự về hành vi cướp giật tài sản và gây rối trật tự công cộng.