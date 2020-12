Phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 10 bánh heroin

Ngày 14-12, Đại tá Hồ Văn Mười- Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Công an tỉnh này đã đấu tranh, triệt phá một vụ mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Công an bắt giữ hai người, thu giữ 10 bánh heroin.



Lãnh đạo Công an Đắk Nông trực tiếp chỉ đạo phá án ma túy. Ảnh: Q.MINH

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 11-12, tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với một số đơn vị liên quan bắt giữ Sùng A Di (SN 1985) và Vàng A Cở (SN 1983), cùng trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an thu giữ 10 bánh heroin, hai xe gắn máy, một điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan.

Đây là chuyên án có số lượng ma túy thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.



Tang vật vụ án. Ảnh: Q.MINH

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Sùng A Di và Vàng A Cở để điều tra.

Trước đó, ngày 3-11, tại địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông, Công an huyện Đắk G'long đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ năm người khi đang mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an thu giữ bốn bánh heroin và 2kg ma túy đá cùng một số tang vật liên quan.