Phát hiện nhiều điểm tập kết gỗ ở rừng đặc dụng Nam Kar

Mới đây Hạt Kiểm lâm huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết đã kiểm tra và phát hiện hàng loạt bãi tập kết lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện.



Rừng đặc dụng Nam Kar bị xẻ thịt. Ảnh: H.TRƯỜNG

Cụ thể, qua thông tin báo chí, về việc khai thác gỗ trái phép tại rừng đặc dụng Nam Kar thuộc địa giới hành chính xã Bình Hòa (Krông Ana) ngày 26-11, Hạt Kiểm lâm phối hợp cùng công an, nhiều đơn vị và PV báo chí vào hiện trường kiểm tra sơ bộ và báo cáo nhanh gửi cấp trên theo dõi và chỉ đạo.

Một ngày sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục vào hiện trường rà soát mở rộng.



Hàng loạt cây rừng bị đốn hạ và cưa xẻ đưa ra khỏi rừng. Ảnh: H.TRƯỜNG

Kết quả kiểm tra tại hiện trường cho thấy khối lượng lâm sản nằm tại hiện trường là gần 21 m3 gỗ, 11 gốc cây với vết cưa xẻ đa phần thể hiện rất mới.

Sau khi kiểm tra hiện trường, các cơ quan chức năng tổ chức họp khẩn vào ngày 28-11. Cuộc họp nhận định lượng gỗ đã được đưa ra khỏi hiện trường tại lâm phần Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Kar sẽ còn được cất giữ trái pháp luật tại các xã, thị trấn giáp với rừng đặc dụng Nam Kar, khu vực nhà dân dọc theo sông Krông Ana.



Kiểm lâm cùng cơ quan liên quan đã kiểm tra hiện trường. Ảnh: H.TRƯỜNG

Do đó Hạt Kiểm lâm huyện, Công an huyện và Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 tới khu vực dân cư tại vùng tiếp giáp với diện tích rừng do Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Kar quản lý, dọc sông Krông Ana. Quá trình kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản bốn vụ cất giữ lâm sản trái pháp luật, tạm giữ và thuê phương tiện bốc xếp đưa về trụ sở Hạt Kiểm lâm tổng khối lượng gần 8 m3 gỗ xẻ tạp các loại.

Cụ thể, chiều 28-11, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập biên bản và tịch thu năm hộp gỗ xẻ tung nhóm 8, khối lượng hơn 2 m3 tại nhà ông Hoàng Xuân Vẽ (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, gần bến sông Krông Ana); đến ngày 29-11, tiếp tục phát hiện và tịch thu bảy hộp gỗ xẻ với gần 3 m3 gỗ tung tại nhà ông Trần Xuân Khôi (xã Bình Hòa).

Một ngày sau đó, cơ quan chức trách tiếp tục phát hiện và lập biên bản đối với số gỗ vô chủ gồm bốn hộp gỗ tạp SP với khối lượng hơn 0,5 m3 tại khu đất trống thuộc thôn Sơn Trà, xã Bình Hòa, Krông Ana. Đến ngày 30-11, lực lượng nói trên tiếp tục phát hiện gần 2,5 m3 tại vườn cà phê thuộc xã Quảng Điền, huyện Krông Ana.



Nhiều phách gỗ lớn chuẩn bị đưa ra khỏi rừng đặc dụng. Ảnh: H.TRƯỜNG

Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk cũng đã có chỉ đạo xác minh, kiểm tra vụ phá rừng đặc dụng Nam Kar mà báo chí thông tin, đồng thời làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Trước đó trong vai người đi bẫy chim, PV phát hiện hàng loạt cổ thụ trong rừng Nam Kar bị tàn phá, hàng chục phách gỗ có đường kính lớn được cưa xẻ ngổn ngang trong rừng. Không những thế trong khu vực rừng phòng hộ còn có phương tiện vận chuyển gỗ và cả máy tời... Hạt Kiểm lâm và cơ quan liên quan đã cùng PV vào kiểm tra hiện trường vụ phá rừng, xác nhận đây là sự việc nghiêm trọng.