Phú Quốc: Tạm giữ yêu râu xanh U60

Ngày 4-7, nguồn tin của PLO cho biết Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ ông Lê Văn Danh (56 tuổi, quê quán ở tỉnh An Giang) trong trường hợp khẩn cấp ba ngày để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thông tin ban đầu, ông Danh đến Phú Quốc mưu sinh bằng nghề mua bán đồ chơi trẻ em. Ngày 2-7, ông Danh hứa sẽ cho một số đồ chơi và dụ dỗ bé H.T.Q.N (12 tuổi) đến nhà chơi. Tại đây, ông Danh dụ bé N. lên giường rồi giở trò đồi bại.

Trong lúc đang thực hiện hành vi, mẹ bé N. Phát hiện và tri hô nên Danh bỏ chạy. Sau đó vụ việc được tố giác đến công an địa phương. Công an huyện Phú Quốc phối hợp cùng công an xã Dương Tơ truy tìm đối tượng. Đến tối cùng ngày thì phát hiện nên mời Danh về trụ sở làm việc. Làm việc với Công an, ông Danh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.